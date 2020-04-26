السلطات البلجيكية: تسجيل 178 وفاة جديدة جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في ​بلجيكا​ عن "تسجيل 178 وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية جراء ​فيروس كورونا​ لتتجاوز حصيلة ​ضحايا​ الفيروس عتبة السبعة آلاف حالة وفاة، ووقعت 45% فقط من هذه الحالات في ​المستشفيات​، فيما تعود 53% أخرى إلى دور رعاية المسنين".

ولفتت السلطات الى "تسجيل 809 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح مجموع الإصابات 46134، ولا يزال 891 مريضاً في أقسام الرعاية الصحية في المستشفيات، 620 منهم على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي، وتمثل هذه الارقام انخفاضاً في معدل الوفيات ​الجديدة​ مقارنة مع 241 وفاة أعلن عنها يوم أمس".