مجلس الوزراء السوري: لنقل طلاب الإنتقالي للأساسي و الثانوي للصف الأعلى

أصدر ​مجلس الوزراء​ السوري قراراً قضى بنقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الى الصف الأعلى و طلب من ​وزارة التربية​ وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم .

وفيما يخص شهادتي "التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها "، فقد طلب مجلس الوزراء من وزارتي التربية و​الصحة​ التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية و​تحقيق​ التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع ​الطلاب​.