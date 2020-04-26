مجلس الوزراء السوري: لنقل طلاب الإنتقالي للأساسي و الثانوي للصف الأعلى

أصدر مجلس الوزراء السوري قراراً قضى بنقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الى الصف الأعلى و طلب من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم .
وفيما يخص شهادتي "التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها "، فقد طلب مجلس الوزراء من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب.
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