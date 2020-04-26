بريطانيا لإنتاج 50 مليون اختبار مناعة

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نصر المجالي: في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعودة لمهامه الرسمية يوم غد الإثنين بعد تعافيه من إصابته (كورونا) التي كادت أن تقضي عليه، أمرت الحكومة بإنتاج ما يصل إلى 50 مليون اختبار مناعة جديد كجزء مما يأمل الخبراء في أن يكون تطويرًا "يغير قواعد اللعبة" في المعركة ضد Covid-19.

وقال تقرير صحفي نشر في لندن، اليوم الأحد، إن الإنجاز الذي حققه فريق من كبار العلماء البريطانيين في مجال مواجهة (كورونا) يعني أنه بحلول شهر يونيو المقبل، يمكن للناس أن يختبروا بشكل موثوق ما إذا كانوا قد طوروا مناعة ضد الفيروس - ثم يُسمح لهم بالعودة إلى العمل والاختلاط كالمعتاد.

وبلغت تداعيات الوباء حاجزا قاتماً آخر يوم أمس السبت حيث تجاوز عدد القتلى في المملكة المتحدة الـ 20000 - بزيادة 813 في 24 ساعة. وقال السير باتريك فالانس ، كبير المستشارين العلميين للحكومة، الشهر الماضي إن إبقاء الوفيات دون 20.000 سيكون "نتيجة جيدة".

ابتكار

وأضاف تقرير (ذي ميل أون صنداي) إنه تم ابتكار اختبارات المناعة الجديدة، التي من المتوقع أن تكلف 10 جنيهات استرلينية، من قبل العلماء في جامعة أكسفورد، الذين يعملون لصالح تحالف الاختبارات السريعة المدعوم من الحكومة.

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جهاز الكشف عن المناعة الجديد

وبموجب ذلك، يقدم مستخدمو الاختبار كمية صغيرة من الدم للتحليل. ثم، مثل اختبار الحمل، إذا ظهر خطان بعد انتظار لمدة 20 دقيقة، فإن الناس يعرفون أن لديهم الأجسام المضادة. سطر واحد يعني أنهم إما عرضة للإصابة بالفيروس التاجي أو فشل الاختبار.

وفي ظل الخطط التي يتم وضعها، يقوم المستخدم بالتقاط صورة للنتيجة الإيجابية وإرسالها إلى وحدة مركزية تدخل تفاصيلها في قاعدة بيانات.

ويعتقد القائمون على الاختبارات أنه يمكن أن ينتج ما يصل إلى مليون اختبار "التدفق الجانبي" أسبوعًا بحلول الصيف، مضيفًا ما يصل إلى 50 مليونا بحلول العام المقبل.

وفي خطتها بشأن الاختبارات، فإن الحكومة البريطانية تتحدى نصيحة منظمة الصحة العالمية بأنه لا ينبغي على الدول إصدار ما يسمى بـ "جوازات مناعة" لتخفيف عمليات الإغلاق لأنه لا يوجد دليل على أن الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة بعد التعافي من الفيروس قد تمت حمايتهم من الإصابة الثانية.

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