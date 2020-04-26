لاغوس تلزم السكان ارتداء الكمامة

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فرض حاكم ولاية لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، على السكان ارتداء كمامة واقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما افاد الناطق باسمه وكالة فرانس برس الاحد.

وقال المتحدث غبويغا أكوسيل إن "حاكم لاغوس باباجيديه سناو-أولو أعلن السبت أن ارتداء الكمامة إلزامي في الولاية" التي يقطنها 20 مليون نسمة.

وفرض أواخر مارس حظر تجوال لمدة أسبوعين في لاغوس، أكبر مدن البلاد، والعاصمة أبوجا في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 35 شخصا من 1182 إصابة في نيجيريا، بينها 19 وفاة من أصل 689 إصابة في لاغوس.

ومن المتوقع في أي وقت صدور قرار من الرئيس محمد بخاري برفع أو تمديد اجراء العزل الذي ينتهي العمل به الإثنين.

وهدد حاكم لاغوس بإنزال العقوبات والغرامات في حال لم يتم الالتزام بارتداء الكمامة، فيما الفيروس ينتشر بين السكان، بحسب المتحدث باسمه.

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وأكد "لقد قمنا بالترتيبات لإنتاج الكمامات بكمية كبيرة من اجل سكان ولاية لاغوس"، مشيرا إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في محاربة وباء كوفيد-19، وذلك بضمان نشاط ذي عائد، بحسب المصدر.

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، فإنّ افريقيا أقل تضررا بالوباء من باقي العالم، حيث سجلت 1330 وفاة بين أكثر من 29 ألف إصابة مؤكدة.

إلا أن الجزائر ومصر، سجلتا حصيلة مرتفعة، هي على التوالي 419 وفاة لأكثر من 3200 إصابة مؤكدة و307 وفيات لأكثر من 4300 إصابة.

أما جنوب أفريقيا، القوة الصناعية الرائدة في القارة، فسجلت 86 وفاة من بين أكثر من 4300 حالة.