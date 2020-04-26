منحة لتحديث خطط سكك حديد طنطا دمياط أمام "نقل النواب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها القادم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك الاستثمار الاوربى بشان الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة –دمياط. ووفقا للاتفاقية يمنح بنك الاستثمار الاوربى منحة قدرها مليون و500الف يورو كحد اقصى من موارد مبادرة المرونة الاقتصادية / المساعدات الفنية لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لاعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية ووضع وثائق اعداد مشروع تحديث خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط. Advertisements وطبقا للاتفاق ابرم بنك الاستثمار الاوربى عقد خدمة مع استشارى خارجى بتمويل من مبادرة المرونة الاقتصادية لتوفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية فى البلدان التى تقع فى النطاق الجغرافى الذى تستهدفه المبادرة ويكون هذا الاستشارى مسؤول عن تقديم الخدمات الفنية الخاصة بالمشروع. ويهدف مشروع تحديث خط سكة حديد طنطا –المنصورة –دمياط الى سد الفجوة فى قطاع سكك الحديد المصرية الناجمة عن نقص الاستثمار فى هذا القطاع وتمول المنحة تكلفة الخدمات الفنية اللازمة والتى تتضمن الانتهاء من مرحلة الاعداد للمشروع بغرض التقدم الى مرحلة التنفيذ واعداد الدراسات التحليلية ووضع وثائق ومستندات المشروع وفقا لافضل الممارسات الدولية.

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