شكرا لقرائتكم خبر عن منحة كورية بـ2 مليون و900 ألف دولار لتطوير مكتب برءات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشان تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2مليون و900 الف دولار امريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى ويهدف المشروع إلى: 1-تحسين كفاءة ادارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الانترنت 2- تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة Advertisements 3-انشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور 4- وضع برنامج لتنمية القدرات من خلال ايفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى مسؤولية تنفيذ المشروع وتساعد الحكومة الكورية مصر فى تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الالكترونى وتوفير المعدات وارسال الخبراء الكوريين الى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى كوريا.

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