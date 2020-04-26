شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا بالصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة الدكتورة مرفت موسي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا كالكمامات الطبية والكحول والقفازات الواقية، بالصيدليات، وطرحها بأسعار مناسبة للمواطنين لتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الوقاية والحفاظ على أنفسهم وصحتهم وسلامة الآخرين، ومنع انتشار العدوى.

وقالت "موسى"، إن العديد من الصيدليات غير متوفر بها الكمامات، ولا يجدها الصيادلة بالسعر الذي أعلنت عنه الحكومة وكذلك الكحول، مطالبة بضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد المنابع التي تباع بها لكي يشتري الصيادلة منها.

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ودعت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى تشديد الرقابة لمنع تداول وبيع مستلزمات وقائية مغشوشة، خاصة أن هناك من يستغل الأزمة ويغش في المستلزمات ويخدع المواطنين، مطالبة بالتصدى لهؤلاء ومعاقبتهم بعقوبات رادعة.

وكانت النائبة مرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبت بضرورة غلق الكولديرات (مبردات المياه)، المنتشرة فى كثير من الشوارع بمحافظات الجمهورية، خاصة فى الأماكن الشعبية منها، لأنها تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر انتقال العدوى، وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا وإصابة بعض المواطنين به فى جميع المحافظات.



