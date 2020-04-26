شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: نتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 4.2% بنهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصرى كان قبل أزمة كورونا فى أفضل حالاته، موضحة أن تأثير أزمة كورونا كان سلبيا على القطاعات التى شهدت إغلاق كلى أو جزئى .

وأوضحت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى 4.2% معدل نمو بنهاية هذا العام، لافتة إلى أن العالم قبل كورونا سيكون مختلف عن بعد كورونا.

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وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك قطاعات سيتم التركيز عليها بعد أزمة كورونا، موضحه أن عملية التعلم عن بعد أخذ أولوية كبيرة للغاية.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.