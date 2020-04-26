شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يطالب بنصب تذكارى لشهداء الأطقم الطبية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة، وذلك في اقتراح برغبة قدمه لمجلس النواب، موجه لرئيس مدلس الوزراء.

وأشار "أبو العلا"، في الاقتراح برغبة، إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكان كافة أفراد الأطقم الطبية على قدر عال من المسئولية والتضحية والفداء.

وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.

وأوضح أن الطاقم الطبي قدم العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ المصابين بالفيروس، قائلا: "كانوا وبحق هم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".

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ولفت أبو العلا، إلى أن تضحيات الأطقم الطبية المختلفة في كل مستشفيات العزل الصحي نالت احترام وتقدير كل المصريين، وهو ما ظهر جليا في حملات التأييد والدعم والمساندة، إلى أن تم تسميتهم بجيش مصر الأبيض.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن عمل نصب تذكاري لكل شهداء الطاقم الطبي يأتي تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لدورهم البطولي، مقترحا اختيار محافظات مختلفة على امتداد الجمهورية لعمل النصب التذكاري.