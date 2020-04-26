اخبار العالم

أيمن أبو العلا يطالب بنصب تذكارى لشهداء الأطقم الطبية بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يطالب بنصب تذكارى لشهداء الأطقم الطبية بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة، وذلك في اقتراح برغبة قدمه لمجلس النواب، موجه لرئيس مدلس الوزراء.

 

وأشار "أبو العلا"، في الاقتراح برغبة، إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكان كافة أفراد الأطقم الطبية على قدر عال من المسئولية والتضحية والفداء.

وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.

وأوضح أن الطاقم الطبي قدم العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ المصابين بالفيروس، قائلا: "كانوا وبحق هم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".

Advertisements

 

ولفت أبو العلا، إلى أن تضحيات الأطقم الطبية المختلفة في كل مستشفيات العزل الصحي نالت احترام وتقدير كل المصريين، وهو ما ظهر جليا في حملات التأييد والدعم والمساندة، إلى أن تم تسميتهم بجيش مصر الأبيض.

 

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن عمل نصب تذكاري لكل شهداء الطاقم الطبي يأتي تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لدورهم البطولي، مقترحا اختيار محافظات مختلفة على امتداد الجمهورية لعمل النصب التذكاري.

       

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أبو العلا يطالب بنصب تذكارى لشهداء الأطقم الطبية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا