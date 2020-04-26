شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يدعو لتخفيض تكلفة الانترنت لطلاب المدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان، وزير الاتصالات بتخفيض حقيقى وملموس فى أسعار باقات الانترنت الشخصى والمنزلى، نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه فى هذه الأيام فى كتابة الأبحاث العلمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة .

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وأكدت هبة هجرس، فى طلب إحاطة مقدم، أن طلاب المدارس والجامعات وبسبب انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من اجراءات غلق المدارس والاعتماد على التحصيل عبر الانترنت واستبدال آلية الامتحانات لمعظم السنوات الدراسية بالية اعداد وتقديم الابحاث العلمية كل ذلك جعل طلاب المدارس مجبرين على المكوث لساعات طويلة على اجهزة الحاسب مستخدمين الانترنت وهو ما يشكل عبء ثقيل على كاهل الاسرة المصرية فضلا عما تعانيه الاسر بالاصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من اجراءات حتمية .

واشارت هجرس الى أنها تلقت شكاوى من الأسر عديدة وما تلمسه من معاناة الاسر بشكل عام خاصة مع الاعتماد على الانترنت كوسيلة وحيدة فى التعليم .