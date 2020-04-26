شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات البرلمان يحذر من تطبيقات إلكترونية خبيثة تستهدف التحايل على الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه مع التطور التكنولوجى الموجود سيكون هناك سلبيات أكثر على السوشيال ميديا ومحاولات من البعض للتحايل على الشباب وانتشار للفيديوهات اللأخلاقية والتى لابد من التصدى لها.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن وفق دراسة للجهاز القومى للاتصالات معلنة فقد تم رصد زيادة استهلاك الانترنت خلال شهرى مارس وأبريل بنسبة 87 % ووصل حجم استخدام موقع تيك توك لـ 194 % ومتوقع مضاعفتها خلال شهر مايو، وهو ما يؤكد أن مصر ستتحول لمجتمع إلكترونى نهاية هذا العام .

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنه وفق دراسة أعدتها اللجنة فقد وصلت نسبة التطبيقات والصفحات الخبيثة التى تستهدف التحايل على الشباب بنسبة 45 % من التطبيقات الحالية وتجد قبولا واستجابة تفاعل عليها بنسبة لا يمكن تجاهلها ولابد من وضعها فى الاعتبار تصل لأكثر من 60 % من المستخدمين .

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وشدد أن اللجنة خاطبت رسميا الجهاز القومى للاتصالات بضرورة مواجهة الصفحات والتطبيقات التى تحتوى على فيديوهات وتطبيقات لا أخلاقية "خبيثة " لأنها تهدد المجتمع والأمن القومى للبلاد كما أنها تخالف العادات والتقاليد المصرية وأخلاقيات المجتمع المصرى، وهو ما لا يتعارض مع مبادىء الحرية.

وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز القومى للاتصالات بوضع آلية لحجب الفيديوهات اللأخلاقية لأن تأثيرها كبير للغاية على المجتمع مشيرا إلى أنه يتم حصر هذه الفيديوهات ورصدها لإرسالها للوزارة لمطالبتها .

وطالب رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، بالتوعية والمراقبة من الأسر بعدم الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا وآليات الاستخدام الصحيحة للانترنت .