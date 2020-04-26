طارق عامر: برنامج صندوق النقد الجديد مدته عام واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود أبوطالب:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قطاع البنوك المصري لديه قوة غير موجودة في بعض الدول، مضيفا: "لدينا رؤوس أموال في البنوك تقدر بـ450 مليار جنيه وسيولة تقدر بتريليون جنيه".

وأوضح في مؤتمر صحفي: "قدرنا نساعد السوق في أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاح كانت قوية وأشاد بها الجميع، وفتحت أمامنا مجالات للتمويل الدولي، وكانت لدينا مرونة لتعويض الخسائر، مثل السياحة، ونرتب أنفسنا لتعويض خسائر السياحة، صندوق النقد متحمس جدا، وهناك مصداقية لنا، والبرنامج مدته عام فقط، وسنستطيع الاستفادة منه، والاحتياطيات الدولية تكمننا من الصمود عاما وعامين".​