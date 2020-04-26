مدبولي: برنامج إصلاحي جديد للاقتصاد مع صندوق النقد يشمل دعما ماديا وفنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإصلاح الاقتصادي مكن الحكومة من الوقوف على أرض صلبة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح في مؤتمر صحفي يعقد الآن: "تقدمنا بطلب لصندوق النقد الدولي في بداية العام لتنفيذ برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج السابق، وهو برنامج دعم فني، لكن نظرا لما حدث من أزمة كورونا، وللحفاظ على مكتسبات الاقتصاد، ولا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي الأزمة، وأردنا أن ننظر للمستقبل ونضع خطوات وإجراءات استباقية، كيف سيكون تأثير هذا الأمر، بعد توقف السياحة والطيران بشكل كامل، ودعانا هذا الأمر لتطوير النقاش مع صندوق لتقديم دعم مالي جنبا إلى جنب مع الدعم الفني".​