5 مشروعات عملاقة.. تفاصيل جولة وزير النقل ولجنة المواصلات بميناء الإسكندرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، جولة ميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، لمتابعة المشروعات الجديدة التي تنفذها الوزارة، وذلك في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين.

وبدأ الوزير جولته التي رافقه خلالها النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، والربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف "55-62" بتكلفة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه.

وتابع وزير النقل أعمال الردم بالمحطة والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 10% بواسطة الكراكة "nerderlander der Prins" المملوكة لهيئة قناة السويس، وسيتم البدء في أعمال تحسين التربة في مطلع يونيو المقبل.

وتضمنت الأعمال بمشروع المحطة متعددة الأغراض تركيب عوامتين مضيئتين لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع، بالإضافة إلى تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة.

واطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة إذ جرى انتشال 29 عائق من إجمالي 38 مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75% ومتوقع الانتهاء مطلع مايو المقبل.

وأكد وزير النقل أنه سيجرى الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات نهاية العام المقبل لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

واستكمل الفريق كامل الوزير جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 بميناء الإسكندرية، والذي تبلغ تكلفته 14.9 مليون جنيه.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 25% إذ جرى إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي.

وتفقد الوزير يرافقه لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.

Advertisements

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع الذي يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح 41%، إذ يجري تنزيل كتل حائط الرصيف بالمرحلة الثانية والتجهيز للمرحلة الثالثة وأعمال صب الكتل وإلقاء رمل طبقة الإحلال للمرحلة الرابعة.

ووجه الوزير، باتخاذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لسرعة الانتهاء من مشروع الرصيف المخصص لتداول الأخشاب في الموعد المحدد قبل نهاية العام الجاري.

وواصل الوزير جولته بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وشدد الفريق كامل الوزير على ضرورة إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خاصة مع أهميته الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، خلال تفقده أعمال تطوير ورفع كفاءة مقرها بالكامل إذ بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 96%.

وشهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للجراج المتعدد الطوابق والذي جرى تنفيذه بتكلفة 407 ملايين جنيه على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة طوابق بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

وأكد الوزير على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً، مؤكدا أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وأشار إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصرية مثل البطاطس والبصل والخضراوات والفواكه، مؤكدا استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ.

أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في إنجاز عدد مشروعات القوانين التي تخدم قطاع النقل وفي دعم كافة قطاعات الوزارة مشيرا إلى أن الكل يعمل كفريق واحد لخدمة مصر.