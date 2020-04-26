بقيمة نصف مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا تهريب (قطع غيار سيارات – بضائع أجنبية الصنع– إكسسوارات هاتف محمول) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من نصف مليون جنيه.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل صيد، صيد في الممنوع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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