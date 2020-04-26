بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مجمع المواقف الجديد في نطاق حي الضواحي والذي يطلق عليه "ميناء بورسعيد البري"، للوقوف على انتظام سير العمل به.

وشدد المحافظ على القائمين على التنفيذ، خلال جولته بالمشروع، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الميناء البري الجديد بحي الضواحي يمثل نقلة حضارية كبرى لبورسعيد في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يحتوي على مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، لافتًا إلى أنه جرى مراعاة توفير أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإداري لمجمع المواقف الجديد.