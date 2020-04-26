رفع الحجر الصحي على أهالي بهتيم في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
تشهد منطقة بهتيم وشارع مهنا المؤنس، اليوم الأحد، رفع الحجر الصحي الإجباري، الذي فُرض على منازل بعض الأهالي بمنطقة بالمرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة، إثر ظهور إصابات بفيروس كورونا.
وأشار الدكتور شريف وحيد أحد الشباب المتطوعين بالمنطقة، إلى أنه جرى إخطار أهالي المنطقة من قبل الأجهزة المعنية برفع الحجر الصحي عنهم اليوم، بعد استقرار وضع المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة.
وأكد مصدر مسئول أن عمليات الرصد والتتبع لكافة المخالطين تجرى في الشارع بالكامل، وجرى أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة؛ حرصًا علي سلامة المواطنين.
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