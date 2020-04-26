الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي على الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنها ألقت القبض على "الإرهابي يونسي قويدر"، في منطقة الدبداب، بولاية إليزي الصحراوية، المتاخمة للحدود الليبية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن "المسلح الموقوف التحق بالجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل الأفريقي منذ عام 2012، إذ ظل محل بحث أمني على مدار 8 سنوات".

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وأكدت أن عناصر الجيش الجزائري "يواصلون عملياتهم العسكرية الميدانية، رغم أزمة جائحة وباء كوفيد 19".

ومؤخرا نجح الجيش الجزائري في القضاء على أمير تنظيم مسلح يدعى "أبو ضرار" في جبال "سكيكدة" الشرقية، وإرهابيين آخرين في منطقة عين الدفلى غربي البلاد.