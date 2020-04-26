السعودية تتجاوز 15 ألف إصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15026 حالة.



وقال العبدالعالي - خلال المؤتمر اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن من بين الإصابات 115 حالة حرجة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة،

لأن الفيروس ما زال منتشرا عالميا.

وقد أعلنت السعودية، أمس السبت عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.