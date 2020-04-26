تواجه السلطات الأفغانية صعوبات في تطبيق إجراءات العزل العام لمنع انتشار كورونا في إقليم هرات على الحدود مع إيران بسبب تدفق الأفغان العائدين، ورفضهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وسجلت السلطات في إقليم هرات شرقي البلاد عددًا كبيراً من حالات الإصابة بالفيروس، فيما تواجه أفغانستان نقصًا حادًا في مرافق إجراء الفحوص، إذ ازدادتالأزمة الطبية والأمنية في الإقليم مع تجاهل الآلاف قواعد التباعد الاجتماعي وحضورهم تجمعًا دينيًا حاشدًا في بداية شهر رمضان.
وسلّطت صور ومقاطع فيديو للحدث الذي نُظّم الأسبوع الماضي في رقعة خالية الضوء على التحدي الماثل أمام المسؤولين لمنع التجمعات التي ينظمها رجال دين نافذون.
ونشرت هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التحقق من صحتها.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد: "نطالب الناس باتباع القواعد، لكنهم لا ينصتون، والدعاة لا يمتثلون أيضًا".
وأضاف: "نطلب من الناس أن يأخذوا الفيروس على محمل الجد... إنها ليست مزحة".
وسجلت أفغانستان حتى أمس السبت، 1531 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، إضافة إلى 50 حالة وفاة، فيما يعتقد مراقبون دوليون وأفراد طواقم طبية على الأرض، أن "العدد الحقيقي لحالات العدوى قد يكون أكبر بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر أفغان يتجاهلون إرشادات العزل ويحضرون تجمعًا دينيًا حاشدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.