اليوم.. السعودية تسجل 3 وفيات و1223 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أنإجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن بلغ 17522.
وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (272) والرياض (267) والمدينة المنورة (217) وجدة (117) وبيش (113).
وأعلنت الوزارة عن ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن العدوى وقعت خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد ضحايا كورونا في المملكة 139 حالة وفاة.
وتماثل 142 مريضا في السعودية للشفاء من كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2357 شخصا.
وسجلت في المملكة يوم أمس 1197 إصابة بكورونا.
ولا تزال المملكة الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
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