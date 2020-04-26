الإمارات تتوسع في فحص كورونا وتسجل حالات جديدة

أعلنت وزارة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، وفقًا لسكاي نيوز.
وسجلت الإمارات 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدمن جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 10349 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
ورصدت وزارة الصحة خمس حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابةبفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 76 حالة .
وأشارت الوزارة إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 1978 حالة.
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