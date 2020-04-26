24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فى السودان

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية أمس السبت، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليومالأحد، أن الحالات الجديدة منها 22 اصابة سجلت فى ولاية الخرطوم، وحالة واحدة فى كل من ولايتي شرق دارفور (غرب السودان)، وسنار فى الشرق.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 237 حالة، بينها 21 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 20 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
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