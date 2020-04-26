كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا.. "ترودو" يوضح خطط إعادة تشغيل الاقتصاد وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن الخطط الجارية لإعادة تشغيل اقتصادات المقاطعات الكندية لا تعتمد على افتراض أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يطورون مناعة ضده.

وقال "ترودو"، في إيجازه اليومي في أوتاوا، يوم السبت: "لا أعتقد أن هناك أي خطط تتوقف على أن يكون بعض الأشخاص محصنين ضد فيروس كورونا COVID-19"، مضيفًا، أن الخطط الإقليمية تركز على منع الانتشار من خلال التباعد الاجتماعي ومعدات الحماية في أماكن العمل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "(المناعة) هي شيء نحتاجه للحصول على إجابات أكثر وضوحًا وإلى أن نحصل على تلك الإجابات الواضحة، علينا أن نخطئ إلى جانب مزيد من الحذر."

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إنه "لا يوجد دليل" على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد COVID-19 ولديهم أجسام مضادة محميين من عدوى ثانية.

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وفي موجز علمي، حذرت وكالة الأمم المتحدة الحكومات من إصدار "جوازات مناعة" أو "شهادات خالية من المخاطر" للأشخاص الذين أُصيبوا بالعدوى حيث لا يمكن ضمان دقتها.

نيو برونزويك، هي أول مقاطعة كندية تبدأ في إعادة فتح أجزاء من اقتصادها وقد حددت ساسكاتشوان خطة لبدء إعادة فتحها في مايو.

التقى "ترودو" مع رؤساء الوزراء الإقليميين يوم الجمعة لمناقشة خطط إعادة تشغيلهم. وقال، إن الإجراءات ستختلف مع اختلاف معدلات الإصابة بين المحافظات ولكنها تتطلب التنسيق الوطني.

ارتفع عدد القتلى في كندا بسبب COVID-19 بنسبة 7٪ إلى 2350 عن اليوم السابق. وصلت الحالات إلى أكثر من 44،000.

تقع حوالي 80٪ من حالات كندا في كيبيك وأونتاريو، حيث يوجد العديد من التفشي في دور رعاية المسنين.