كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بلجيكا: حصيلة الوفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ7000 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، تجاوزت عتبة السبعة آلاف حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 178 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي 7094، ووقعت 45% فقط من هذه الحالات في المستشفيات، فيما تعود 53% أخرى إلى دور رعاية المسنين، وفقًا لمركز إدارة أزمة "كوفيد-19".

وأعلنت السلطات الصحية البلجيكية، تسجيل 809 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح مجموع الإصابات 46134.

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وأشارت السلطات الصحية البلجيكية، إلى أنه لا يزال 891 مريضا في أقسام الرعاية الصحية في المستشفيات، 620 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتمثل أرقام اليوم في بلجيكا انخفاضا في معدل الوفيات الجديدة مقارنة مع 241 وفاة أعلن عنها يوم أمس، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.