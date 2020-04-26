كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة حيوانات بفيروس كورونا بمزعة في هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة في هولندا، اليوم الأحد، أنه تم وضع مزرعتي لحيوانات الفرو في البلاد تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد، داعية الناس للإبلاغ عن أي حالات أخرى محتملة في الحيوانات.

وقالت الوزارة في بيان، إن حيوانات الفرو، التي تم اختبارها بعد ظهور علامات على وجود صعوبة في التنفس، يعتقد أنها أُصيبت بالعدوى من قبل موظفون مصابون بالفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، نقلًا عن نصائح السلطات الصحية الوطنية: "كانت إمكانية زيادة انتشار الفيروس إلى البشر أو الحيوانات الأخرى في المزارع "ضئيلة".

ومع ذلك، تم حظر حركة الثدييات الشبيهة بالنمس وسمادها وقالت الوزارة، إنها تدرس التفشي بعناية، بما في ذلك اختبار الهواء والتربة. نصحت الناس بعدم السفر ضمن مسافة 400 متر من المزارع.

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كانت هذه الحالات الأولى التي تم الإبلاغ عنها في الحيوانات في هولندا للمرض، والتي تم العثور عليها في بعض الحيوانات الأليفة وحيوانات حديقة الحيوانات في جميع أنحاء العالم بعد انتشارها بين الناس.

والمدن التي تقع فيها المزارع، هي Germert-Bakel و Laarbeek، في مقاطعة نورد برابانت الجنوبية بهولندا والتي شهدت أسوأ تفشي لفيروس كورونا في البلاد.

يتم تربية حيوانات المنك لفروهم، الذي يُباع في الصين وكوريا واليونان وتركيا. بعد ضغوط من نشطاء حقوق الحيوان، حظرت الحكومة الهولندية مزارع المنك الجديدة في عام 2013، وقالت، إنه يجب إغلاق المزارع الحالية بحلول عام 2024.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الخفافيش في الصين، حيث ظهر الفيروس الجديد العام الماضي، كانت على الأرجح خزانًا لـ COVID-19، وأن مضيفًا وسيطًا للحيوانات لم يتم تحديده بعد أصاب البشر.