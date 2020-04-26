كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه من إصدار ما يعرف بـ"جوازات السفر المناعية" أو "شهادات خلو من الخطر"، وذلك في سياق تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أن إصدار تلك الجوازات أو الشهادات قد تزيد من احتمال انتقال الفيروس المسبب للمرض كوفيد-19.

ورجحت الصحة العالمية، أن يتوّقف بعض المتعافين، الذين يفترضون أن مناعتهم قادرة على مواجهة الوباء، عن اتباع إجراءات الوقاية.

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى إنه لا دليل حتى الآن على أن الأشخاص الذين طوروا أجساما مضادة، بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، لن يصابوا بالعدوى مرة أخرى.

وكشف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التخلص من وباء كوفيد-19 في العالم لا يزال في حاجة لوقت طويل، ولا سيما أن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي للفيروس، مضيفًا: "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

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ورأى أدهانوم غيبريسوس، أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" أمام الوباء العالمي، مشيرا إلى أن "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.