كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب روسي يعلق على صحة زعيم كوريا الشمالية بعد محادثات مع السفير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المشرع الروسي، كازبيك تايسيف، اليوم الأحد، بعد محادثاته مع سفير كوريا الشمالية الجديد لدى روسيا، إنه لا يمكن التحقق من صحة الزعيم كيم جونج أون، ومن المبكر القفز إلى الاستنتاجات.

وقال النائب: "لقد ناقشنا هذا الموضوع مع السفير ولم أتلق أي تأكيد على هذه الشائعات. فقط البيان الرسمي من السلطات في بيونغ يانغ يمكن اعتباره تأكيدًا، ولكن قبل ذلك كنت أحذر من تقديم أي استنتاجات وأذكر أي معلومات غير مؤكدة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، ديلي إن كيه، أن الزعيم الكوري الشمالي قد خضع لعملية جراحية في القلب في 12 أبريل.

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وأثار غيابه عن الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد جده في وقت لاحق شائعات حول اعتلال صحته.

ونقلت شبكة سي إن إن، في وقت لاحق، عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم قولهم، إن المخاوف بشأن صحة كيم موثوقة.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن نائب مدير شبكة قنوات تليفزيونية "HKSTV" عبر الأقمار الصناعية، الذي استشهد بدوره "بمصدر قوي للغاية"، قائلاً، إن كيم" مات". بالإضافة إلى ذلك، زعمت الأسبوعية اليابانية Shukan Gendai أن "كيم" في "حالة غيبوبة" بعد خضوعه لجراحة قلب في وقت سابق من هذا الشهر.