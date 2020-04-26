كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي: "كلنا جنود" في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معركة البلاد ضد الفيروس التاجي بأنها حركة "يقودها الناس" وحث المواطنين على الانضمام إلى الحكومة في النضال، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال مودي، اليوم الأحد، في بثه الإذاعي الشهري " يخوض شعب بلادنا هذه الحرب مع الإدارة. نحن أيضا نحارب الفقر.. أنا فخور بأننا جميعا جزء منه. كلنا جنود في هذه المعركة."

وأوضح مودي، أن مظاهرات التضامن رفعت معنويات عمال الخطوط الأمامية. كما أشاد بالعاملين في مختلف القطاعات، قائلًا "سواء في المدن أو القرى، في كل مكان يمكننا أن نرى أشخاصًا يشاركون في هذه الحرب ضد الوباء".

وأضاف: "بينما يقوم البعض بإطعام الفقراء، والبعض يصنع الكمامات، والبعض الآخر يبيع أراضيهم لجمع الأموال لهذه المعركة. بل إن بعضهم يساهم بمعاشاتهم التقاعدية. ويضمن مزارعونا المجتهدون أيضًا عدم تعرض أحد للجوع".

وفي إشارة إلى كيف يغير الفيروس التاجي الحياة في الهند وحول العالم، قال مودي إن أبرز تغيير كان ارتداء الكمامات.

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أصبحت الكمامات جزءًا من الحياة بسبب الفيروس التاجي. وقال إن هذا لا يعني أنه إذا كان شخص ما يرتدي قناعا، فسيكون مريضا، وسوف تصبح الكمامات رمزا للمجتمع المتحضر.

كما شكر مودي الهنود على الاحتفال بمهرجانات مثل عيد الفصح ورمضان في المنزل.

تخضع الهند للإغلاق على مستوى البلاد منذ 24 مارس، مع عدم وجود خطة لتخفيف القيود حتى 3 مايو على الأقل.

حتى يوم الأحد، أبلغت البلاد عن 26496 حالة اصابة بالفيروس التاجي و825 حالة وفاة، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

