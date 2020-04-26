طنجة.. هروب مريض بـ”كورونا” من المستشفى والأمن يبحث عنه

تمكن مصاب بـ”كوفيد19″ صباح اليوم الأحد، بطنجة، من الفرار من مستشفى دوق دوطوفار بطريقة هوليودية إلى وجهة مجهولة.
وكشفت مصادر “اليوم24” أن المصاب البالغ من العمر 65 عاما، القاطن بمنطقة بئر شيفا، استطاع الهرب من الجناح الخاص بمصابي الجائحة، مستغلا الساعات الأولى من الصباح، وغياب الأطر الطبية والتمريضية.
وكان المصاب قد دخل إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام، بعدما انتقلت له العدوى عن طريق زوجته العاملة في مصنع القمرون بمنطقة “العوامة”.
وتسارع المصالح الأمنية في هذه اللحظات الزمن من أجل توقيفه، إرجاعه للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
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