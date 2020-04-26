إيداع 4 أشخاص السجن المحلي في الحسيمة على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية وترويج المخدرات

أمر وكيل الملك في بتدائية الحسيمة، أمس السبت، إيداع 4 أشخاص السجن المحلي، على خلفية مخالفتهم لحالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد منذ شهر مارس الماضي، ناهيك عن ترويج المخدرات.
وبحسب مصدر “اليوم24″، فإن النيابة العامة تابعت شخصين بتهم “حيازة، واستهلاك، وترويج المخدرات، وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة”.
وأضاف المصدر ذاته أن شخصين آخرين توبعا بتهمة “خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية”.
وكانت العناصر الأمنية قد أوقفت المعنيين، الخميس الماضي، في منطقة بني بوعياش، بعد خرقهم للحجر الصحي، وعثرت في حوزة أحدهما على المخدرات.
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