إسبانيا تسجل أقل عدد من الوفيات بكورونا منذ أكثر من شهر والحكومة تستعد لتخفيف القيود على مواطنيها

أعلنت إسبانيا، صباح اليوم الأحد، أنها سجلت ‏أقل عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ أكثر من شهر.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إنها سجلت، خلال 24 ساعة الأخيرة، 288 حالة وفاة جديدة، ما يعد انخفاضا في الحصيلة اليومية لضحايا كورونا في إسبانيا.

ويآتي التطور الجديد للوضع الوبائي في الجارة الشمالية، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أنه سيسمح للمواطنين بممارسة الرياضة الفردية، والتنزه ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع المقبل، في إطار تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد، التي تعتبر من بين الأقسى عالميا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز إن الحكومة ستكشف، بعد غد الثلاثاء، خطة موسعة للخروج من الإغلاق، يرجح تنفيذها في النصف الثاني من ماي المقبل.

Advertisements

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه إذا واصل منحنى “الوباء التطور إيجابيا، كما حدث حتى الآن، فسيسمح اعتبارا من 2 ماي بممارسة الرياضة الفردية، والتنزه مع الأشخاص، الذين تعيشون معهم”.

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، لم تسمح إسبانيا منذ فرض الإغلاق، في 14 مارس الماضي، لمواطنيها بالخروج للتنزه، أو ممارسة الجري، أو ركوب الدراجات، بل فقط لشراء المواد الغذائية، والدواء، إضافة إلى حالات الطوارئ الطبية.

ومددت حالة الطوارئ في إسبانيا، خلال الأسبوع الجاري، حتى منتصف ليل 9 ماي، وأشار سانشيز إلى أن الانتقال إلى الحياة الطبيعية سيحدث تدريجا، مضيفا: “علينا التصرف بأقصى قدر من الحيطة، بذلنا تضحيات كثيرة، ولن نخاطر بكل ذلك”.