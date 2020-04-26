سيطرت حالة من الغضب عللى مواقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، اليوم الأحد، بسبب مقطع فيديو، يوثق لحظة ضرب سيدة لشاب في وضعية إعاقة.
وظهر الشاب المعتدى عليه داخل المطبخ، بينما سيدة صفعته، مطالبة إياه بمغادرته، وهي تكيل له السب الشتم، وتنعته بأقبح الأوصاف، وحاول أحد الأشخاص تهدئتها، إلا أنها كانت مصرة على الاستمرار في الاعتداء على الفتى.
وتداول نشطاء “فايسبوك” الفيديو المذكور على نطاق واسع، مطالبين بفتح تحقيق حول الحادث، لاسيما أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما جعله عاجزا عن الدفاع عن نفسه أمام كيل من الشتائم، والتهديدات، التي تلقاها من المعتدية، التي يرجح أنها زوجة أبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو اعتداء “وحشي” على شاب في وضعية إعاقة يثير الغضب..يرجح أنها زوجة والده ومطالب بفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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