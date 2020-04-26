جهة درعة تافيلالت تسجل أكبر عدد من المصابين الجدد بكورونا والحالات تستقر بـ5 جهات

من جديد، سجلت جهة درعة تافيلالت اليوم الأحد، أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، التي سجلت اليوم في البلاد.

وحسب آخر تحديث لوزارك الصحة اليوم الأحد، فإن جهة درعة تافيلالت سجلت اليوم 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 150حالة جديدة سجلت صباح اليوم.

وفي ذات السياق، سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 21 حالة جديدة من كورونا، وجهة الدار البيضاء سطات 17 حالة إصابة جديدة بكورونا، تليها جهة فاس ممناس بـ12 حالة جديدة، ثم جهة مراكش آسفي بست حالات إصابة، فيما لم تسجل جهة الرباط سلا القنيطرة سوى خمس حالات جديدة، كما سجلت جهة كلميم واد نون حالة جديدة.

يشار إلى أن خمس جهات في المملكة لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الداخلة واد الذهب، وجهة الشرق وجهة سوس ماسة.