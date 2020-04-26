شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أمريكية من دون طيار تعاود قصف أهداف للقاعدة بشبوة والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 قصف طائرات أمريكية من دون طيار أهدافا لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن طائرات أمريكية قصف أهدافا للقاعدة في مديرية الروضة بالمحافظة اليوم الأحد، 26/نيسان/2020. Advertisements ويوم أمس قصف الطائرات الأمريكية أهدافا للقاعدة في مديرية بيحان غربي شبوة. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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