لأول مرة في أسبوعين..طوكيو تحرز رقما جديدا ضد كورونا

الأحد 26 أبريل 2020

تدرس الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ التي تقترب من أسبوعها الثالث لمواجهة فيروس كورونا. وذلك رغم تسجيل العاصمة طوكيو مؤشرات إيجابية في معركتها ضد الوباء.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) قولها إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في السادس من مايو/ أيار المقبل. دون الاستشهاد بأي مصدر.

وبينما يتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.

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وسجلت طوكيو تراجعا لليوم الثاني على التوالي في الحصيلة اليومية، الأحد، بـ 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وهذه هي المرة الأولى خلال 13 يوما، يكون فيها عدد الإصابات أقل من مئة في طوكيو. فيما تجاوزت وفياتها الرقم نفسه.

وفرضت حالة الطوارئ التي أقرتها السلطات اليابانية على السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري.

وأقرت الحكومة اليابانية خطة مساعدة بمبلغ 108000 مليار ين (915 مليار يورو) لمواجهة آثار الأزمة الصحية.