شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بفيروس "كورونا" منذ أكثر من شهر والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 أعلنت إسبانيا اليوم تراجع العدد اليومي للوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر بعدما سجلت 288 وفاة في الساعات الأربع و العشرين الماضية .

Advertisements وقال وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات إرتفع بذلك إلى 23190 حالة وفاة مقارنة بـ 22902 حالة في اليوم السابق.. فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 207 آلاف و634 مقارنة بـ 205 آلاف و905 حالات إصابة في اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بفيروس "كورونا" منذ أكثر من شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.