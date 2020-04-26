شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تسجل 655 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطات الصحة في هولندا اليوم الأحد ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.

وقال معهد الصحة العامة إن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرا عند 4475.

ونبه المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.