شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 707 ،مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر العدد حتى الآن على 24 حالة.

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