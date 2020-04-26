الليرة اللبنانية تفقد أكثر من نصف قيمتها في اسبوعين

يتجه الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان لمزيد من التفاقم وسط موجة جديدة من تبادل الاتهامات بين الفرقاء.
وهدد دياب بأن "الدولة ستضرب بحزم" على حد تعبيره .. وداعيا سلامة إلى التوضيح للبنانيين حقائق الأمور واتجاه السياسة النقدية.
وأعاد رئيس الوزراء اللبناني التركيز على الوضع النقدي في البلاد مع اعلانه ان خسائر الاقتصاد وصلت إلى سبعة مليارات دولار منذ بداية العام، وإن السيولة في النظام المصرفي تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانية بقيمة خمسة مليارات وسبعمئة ملايين دولار في يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين.
وفي ظل هذه الظروف، أكد دياب على ضرورة تمرير خطة إصلاح اقتصادي بسرعة لتفادي المزيد من الأزمات.
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