ووفقا للخبراء، فإن إساءة استخدام مضادات الميكروبات يمكن أن تؤدي لازدياد مقاومة المكروبات لهذه المضادات، ومن العمليات التي تؤدي إلى مقاومة مضادات هي الطفرات، التي يحدث بعضها بعد تلف الحمض النووي للبكتيريا، ويمكن أن يحدث هذا بشكل طبيعي أثناء تكرار الخلية أو بعد التعرض لمواد كيميائية سامة للجينات، والتي تتلف الحمض النووي للخلية.
والطريقة الأخرى التي تطور فيها البكتيريا مقاومة ضد المضادات والمعقمات، هي اكتسابها جينات مقاومة من بكتيريا أخرى.
غير أنه يمكن أيضا أن تكتسب البكتيريا مقاومة بعد الاستخدام غير المناسب أو المفرط لبعض المواد الكيميائية، بما في ذلك مواد التنظيف والتطهير والتعقيم.
من جهة أخرى، يساعد الاستخدام المتكرر للمعقم اليدوي المرتكز على الكحول (60 إلى 90 في المئة) القضاء على العديد من فيروسات الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا بشرط، وأشار الخبراء مشددين على أن القضاء على الفيروسات ليس له علاقة في "كمية" المعقم المستخدمة، بل طريقة الاستعمال هي الأساس.
وبين العلماء، أن وضع المعقم على كل أجزاء اليدين وتدليك الأصابع والإبهام والمعصمين بشكل جيد، هي الطريقة الأساسية لمكافحة كورونا وقتل الفيروس.
وتتكون المنتجات المضادة للبكتيريا من مادتين، التريكلوسان أو التريكلوكربان والمسؤولان عن مقاومة البكتريا والجراثيم ولكن فرط استخدامهما يمكن أن يسبب مخاطرا على الصحة.
فعنصر التريكلوسان سهل الامتصاص وقد يسبب دخوله إلى الجسم ومجرى الدم بالإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والحساسية الهرمونية والأثار العصبية السيئة وضعف العضلات.
أما التريكلوكربان فله تأثير على هرمونات الإستروجين والتستوستيرون، والتي يمكن أن تعزز نمو سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل انتشار 'كورونا'.. ما مخاطر استخدام المعقمات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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