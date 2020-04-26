اعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، عن الموقف الوبائي في المحافظة، فيما اشارت الى انها سجلت ثمان اصابات جديدة. وادناه الموقف الموقف الوبائي للمحافظة:

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كانت هذه تفاصيل خبر ثمانية اصابات جديدة .. صحة البصرة تعلن الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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