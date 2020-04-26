القبض على 'داعشي' في أيمن الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على عنصر في "داعش" بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، مبينة أنه عمل في ما تسمى بـ"الحسبة" أثناء سيطرة التنظيم على الموصل. وقال إعلام الوزارة، إن "فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات استخبارية ومن خلال المتابعة المستمرة، ألقى القبض على الداعشي ( ا ف م ي ) في حي الاقتصاديين بالجانب الأيمن من الموصل".



وأضاف إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الإرهابي كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ".



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