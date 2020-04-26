انت الان تتابع إجمالي إصابات كورونا في روسيا يتخطى 80 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت روسيا عن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفا و949. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 66 مصابا توفوا في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 747.

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