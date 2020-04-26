إيران: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 5710 بعد تسجيل 60 وفاة جديدة

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صورة أرشيفية قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5710 حالات بعد تسجيل 60 وفاة جديدة. وأضاف في بيان على التلفزيون الرسمي إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 90481.

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