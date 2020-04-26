صحيفة إماراتية: "مسبار الأمل" أول مسبار عربي إسلامي تم إنجازه بكوادر وسواعد وطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، "على موعد في شهر يوليو المقبل، مع إطلاق "مسبار الأمل"، أول مسبار عربي إسلامي تم إنجازه بكوادر وسواعد وطنية، أثبتت قدرتها على اختصار زمن تطوير المسبار من عشر إلى ست سنوات، وبنصف الكلفة، التزاما بالجدول الزمني، موجهين رسالة إلى الأجيال الجديدة بأن وطننا لا يعرف المستحيل عندما تتوافر العزيمة.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365"، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، يعلن إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق المسبار عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، استعدادا للإطلاق في يوليو المقبل.

وأوضحت أن الإنجاز هو السمة الرئيسة في هذا المسبار، فالمهندسون الإماراتيون أثمرت إرادتهم الصلبة عن عمل متواصل لإتمام عملية النقل بنجاح، حتى في ظل الأوضاع الحالية التي رتبتها تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على العالم، مدفوعين بدعم القيادة الرشيدة التي تابعت العمل منذ بدايته، وكانت تقف عند كل مرحلة من تطوير هذا المنجز الوطني الذي سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن المسبار هو خدمة للبشرية جمعاء، فهو سيعمل على القيام بدراسات حول الكوكب الأحمر، وسيوفر قاعدة بيانات علمية يمكن البناء عليها في المستقبل، كما أنه سيؤسس لجيل جديد من الإماراتيين المهتمين بعالم الفضاء، ويشجع أصحاب القدرات والمواهب على الانخراط في برنامج الدولة للفضاء الذي رفع شعار "الأمل"، ليختصر المسافة بين الأرض والسماء.