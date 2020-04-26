الكشف عن أعداد مرتزقة أردوغان السوريين في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن المرتزقة السوريين الذذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي ليبيا لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية، بلغ نحو 7500 مسلح.



وكشف المرصد عن دفعة جديدة من المرتزقة السورية تضم أكثر من 2000 مسلح في طريقهم إلي ليبيا، ليرتفع عددهم لنحو 10 الآلاف مرتزق سوري منذ توقيع مذكرتي التفاهم بين أردوغان وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واتهم البرلمان الليبي السراج بـ "الخيانة العظمي" عقب توقيع مذكرتي التفاهم اللتين اباحتا لتركيا إرسال مرتزقة وجنود أتراك للقتال إلي جانب مليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وبالعودة للمرصد السوري، كشف المرصد عن ارسال تركيا لنحو 37 من إرهابيي تنظيم داعش إلي ليبيا، قائلا: "هؤلاء الدواعش باتوا الآن في ليبيا وبعلم المخابرات التركية".

ولفت المرصد لقيام تركيا بتفريغ إدلب (مدينة عرفت بكونها مركز تجمع المتشددين في سوريا) من الجهاديين وإرسالهم إلى ليبيا ومناطق أخرى في شمال إفريقيا.

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المرتزقة السورية في ليبيا

وقال المرصد إن "تركيا تجند وترسل المرتزقة السوريين عبر أراضيها ومطاري غازي عنتاب وإسطنبول إلى ليبيا".

وأضاف أن هؤلاء المرتزقة ذهبوا للقتال مقابل رواتب عالية، مستدركا أنهم لم يحصلوا عليها كما قيل لهم، بل الراتب الشهري في أقصى حالاته 400 دولار أمريكي.

وأشار المرصد أن تركيا قطعت مخصصات "فيلق الرحمن" (فصيل سوري موالي لتركيا)؛ لأنه رفض إرسال قوائم من مقاتليه للانخراط في القتال الليبي، مشيرا إرسال فصائل قوائم أسماء المسلحين بعد إرغامهم من قبل المخابرات التركية.

وكشف عن مقتل أكثر من 200 قتيل من هؤلاء المرتزقة الذين تم إرسالهم إلي ليبيا.

وأشار المرصد لوجود جسر جوي من تركيا لنقل المرتزقة السوريين وغير السوريين وعناصر من داعش إلي ليبيا "بعلم الاتحاد الأوروبي".