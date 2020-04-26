شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضحايا كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5710 حالات، بعد تسجيل 60 وفاة جديدة.



وأضاف في بيان على التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 90481.

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