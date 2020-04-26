كوريا الجنوبية تنفي وفاة كيم جونج أون.. وكوريا الشمالية تزيد الوضع غموضاً

نفى مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، تشونج إن مون، وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مؤكداً أنه على قيد الحياة وفي وضع جيد.

وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال مون إن "موقف حكومة كوريا الجنوبية في هذا الشأن ثابت"، مضيفاً أن كيم جونج أون على قيد الحياة وفي وضع جيد، وأنه كان مقيماً في منطقة وونسان منذ 13 أبريل، حيث لم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن".

في الوقت ذاته، زاد الردايو الرسمي لكوريا الشمالية الغموض بشأن حقيقة الحالة الصحية لزعيم البلاد كيم جونج أون، حيث قام بنشر تصريح منسوب له دون أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن الراديو الرسمي لكوريا الشمالية أفاد صباح اليوم الأحد بقيام "كيم جونج أون بشكر عمال وموظفين كوريين" في أول إشارة إلى أنه يمارس نشاطه الاعتيادي.

ونقلت الوكالة عن الإذاعة الرسمية قولها إن "كيم أعرب عن امتنانه للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون".

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وفي وقت سابق، أفادت صحيفة صينية بأن كيم جونج أون، قد فارق الحياة، مشيرة إلى أن المعلومات التي لديها مدعومة من مصدر "قوي للغاية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 أشخاص مطلعين على الوضع، قولهم إن الصين أرسلت فريقاً إلى كوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

يشار إلى أن كيم ولد في عام 1983، وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كم جونج إل من زوجته كو يونج هي.

وبعد إعلان وفاة والده في 19 ديسمبر 2011، أُعلن خبر توريث رئاسة كوريا الشمالية لكيم جونج أون بمسمى "الوريث العظيم".

ومنذ تسلمه السلطة في البلاد، يسير كيم جون أون على نهج والده في الحكم بالإبقاء على كوريا الشمالية دولة منغلقة على ذاتها ومعزولة عن العالم.