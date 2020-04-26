التعليم توضح حقيقة إلغاء اختبارات نهاية العام لأولى ثانوى

حالة من الاستياء والغضب انتابت عدد كبير من أولياء الأمور وبعض الطلاب من انتشار بعض الاخبار عن إلغاء امتحان أولى ثانوي للترم الثاني والأكتفاء بالآبحاث فقط.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحان أولى ثانوى للترم الثانى سيبدأ فى موعده إلكترونيا على التابلت طبقا لجدول الامتحانات، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم بداية من 29 إبريل الجارى.



وأوضحت المصادر، أن الامتحان الذى يعقد لنهاية الفصل الدراسي الثاني لا علاقة له بالامتحان التجريبى الذى انتهى الأسبوع الماضى 22 إبريل الجارى، حيث أن الاختبار التجريبى كان للطالب حرية دخوله من عدمه، أما امتحان نهاية العام فجيب على جميع الطلاب دخوله لأن من يرسب سيؤدى امتحان دور ثان" ملاحق"، مشددة على أن الامتحان التجريبي كان هدفه تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة واختبار سعة الشبكات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وكان أولياء الأمور وطلاب بالصف الأول الثانوى، اعتقدوا انه بأداء الامتحان التجريبى لن تعبد لهم امتحانات أخرى نهاية الترم الثانى.

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وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الامتحانات الإلكترونية لنهاية الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام تبدأ فى مواعيدها فى الجدول المعلمن 29 إبريل الجارى للأول الثانوى و30 للثانى الثانوى، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحان إلكترونيا من المنزل حسب الجدول وترتيب المواد، مؤكدا أن الحل القانونى البديل لمن يرسب أو لا يدخل الامتحان هو اختبار الدور الثانى قبل بدء العام الجديد.

وشدد الوزير، على أنه لن يتم استبدال الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بأبحاث كما أنه لن يتم إلغاء الامتحانات واعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للطلاب، موضحا أنه لا تغيير فى مواعيد الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى العام والتى انطلقت 5 إبريل الجارى، موضحة أن الوزارة نجحت فى إجراء الامتحانات الإلكترونية التجريبة للطلاب من المنزل، على مدار 10 أيام.